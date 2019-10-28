  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:09
134
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: Девушки из Уфы исполнили башкирский национальный танец на пилоне

0 0

Необычное исполнение национального танца вызвало неоднозначную реакцию.

В Уфе две девушки станцевали на пилоне башкирский национальный танец.

По сети разлетелось видео с танцем на шесте двух девушек из Уфы. Уфимки исполнили на пилоне национальный танец в рамках флешмоба на самый оригинальный башкирский танец, который организовал популярный музыкант Зайнетдин (Загир Зайнетдинов). Самому организатору видео понравилось, и он разместил его у себя в Instagram.

Такого я еще не видел
По-моему очень даже оригинально? 

Загир Зайнетдинов

Большинству пользователей соцсетей исполнение понравилось. Люди по достоинству оценили оригинальность и современность исполнения их народного танца. Другие же пользователи в гневе написали, что таким исполнением девушки опошлили саму культуру народа.

Эта палка (пилон) символ грязи и похоти

 Ужас, оскорбление башкирского танца

Я тоже думаю, что к башкирским танцам пилоны никак не идут. 

 о нравственности вообще забыли, это не уважительно как то.

Комментарии в Instagram

Видео: Instagram.zainetdin

Теги: культура, новости башкирии, новости россии, общество, танцы на пилоне
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии