Видео: Девушки из Уфы исполнили башкирский национальный танец на пилоне

Необычное исполнение национального танца вызвало неоднозначную реакцию.

В Уфе две девушки станцевали на пилоне башкирский национальный танец.

По сети разлетелось видео с танцем на шесте двух девушек из Уфы. Уфимки исполнили на пилоне национальный танец в рамках флешмоба на самый оригинальный башкирский танец, который организовал популярный музыкант Зайнетдин (Загир Зайнетдинов). Самому организатору видео понравилось, и он разместил его у себя в Instagram.

Такого я еще не видел

По-моему очень даже оригинально? Загир Зайнетдинов

Большинству пользователей соцсетей исполнение понравилось. Люди по достоинству оценили оригинальность и современность исполнения их народного танца. Другие же пользователи в гневе написали, что таким исполнением девушки опошлили саму культуру народа.

Эта палка (пилон) символ грязи и похоти Ужас, оскорбление башкирского танца Я тоже думаю, что к башкирским танцам пилоны никак не идут. о нравственности вообще забыли, это не уважительно как то. Комментарии в Instagram

Видео: Instagram.zainetdin