Видео: Девушки из Уфы исполнили башкирский национальный танец на пилоне

В Уфе две девушки станцевали на пилоне башкирский национальный танец.
По сети разлетелось видео с танцем на шесте двух девушек из Уфы. Уфимки исполнили на пилоне национальный танец в рамках флешмоба на самый оригинальный башкирский танец, который организовал популярный музыкант Зайнетдин (Загир Зайнетдинов). Самому организатору видео понравилось, и он разместил его у себя в Instagram.
Такого я еще не видел
По-моему очень даже оригинально?
Загир Зайнетдинов
Большинству пользователей соцсетей исполнение понравилось. Люди по достоинству оценили оригинальность и современность исполнения их народного танца. Другие же пользователи в гневе написали, что таким исполнением девушки опошлили саму культуру народа.
Эта палка (пилон) символ грязи и похоти
Ужас, оскорбление башкирского танца
Я тоже думаю, что к башкирским танцам пилоны никак не идут.
о нравственности вообще забыли, это не уважительно как то.
Комментарии в Instagram
Видео: Instagram.zainetdin
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