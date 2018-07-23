Девушки из Ленобласти стали чемпионками мира по танцам на пилоне

Так же они установили мировой рекорд, набрав 57,7 баллов.

Танцовщицы из Шлиссельбурга (Ленинградская область) – Екатерина Абрамова и Светлана Никонова стали чемпионками мира в парных танцах на пилоне среди женщин. Об этом сообщает ЛОТ.

Девушки установили мировой рекорд в 57,7 баллов на World Pole Sports Championship 2018. Сам чемпионат проходил в испанском городе Салоу. Туда приехали более 300 спортсменов из различных стран.

С 13 по 16 июля в испанском городе Салоу более 300 спортсменов со всех уголков земного шара соревновались за право называться лучшими.

Также шлиссельбургский боксер победил соперника на суперсерии в Москве.

Видео: International Pole Sports Federation IPSF/ Youtube