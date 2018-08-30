Девушка-вандал забрала домой огромные буквы со стелы "Я люблю Мурино"

На видеоролике подросток хвастается украденными трофеями, а именно буквами "У" и "Я".

В Девяткино девушка-вандал демонтировала буквы "Я" и "У" со стелы "Я люблю Мурино". Мало того, подросток похвастался в соцсетях трофеями.

На кадрах "муринская воришка" показывает трофеи, среди которых не только буквы, но и знак "Выгул собак запрещен". Жители района Мурино разводят руками, в догадках, зачем молодой особе понадобились буквы и знак.

Скорее всего, девушка демонтировала арт-объект не в одиночку, потому что во время записи видео она произносит "Мы молодцы, класс!"

Горожане призвали в Соцсетях правоохранительные органы обратить внимание на юную клептоманку.

Отметим, что стела была установлена ко дню поселка.

Видео: Девяткино Live/ВК