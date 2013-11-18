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Девушка в нижнем белье гуляла по Комендантскому проспекту

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В комментариях предположили, что девушка либо проиграла спор, либо оделась не по погоде.

В пятницу, 30 сентября, петербуржцы заметили девушку, которая гуляла в нижнем белье по Комендантскому проспекту. Видео опубликовали в социальных сетях. 

В комментариях предположили, что девушка либо проиграла спор, либо оделась не по погоде. Позже выяснилось, что выходила из дома она в одежде, а разделась уже на улице. 

Ранее обнаженная девушка с бутылкой в руках появилась из воды на Васильевском острове.

Видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: девушка, комендантский проспект, прогулка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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