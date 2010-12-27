Неизвестный хотел изнасиловать петербурженку, но не решился и убежал

В Ленобласти мужчина хотел изнасиловать девушку, но решился только на воровство телефона.

В Сестрорецке в ночь с 3 на 4 сентября неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку, но она спугнула его своим криком. Тогда злоумышленник решил забрать телефон, но и это получилось не совсем удачно.

У дома № 261 по Приморскому шоссе мужчина начал приставать к прохожей девушке. Он схватил 20-летнюю, затем поволок ее в кусты. Силой злоумышленник повалил жертву и на непонятном русском пояснил, что намерен сделать с ней. Девушка спасаясь кричала и отбивалась изо всех сил, что, видимо, напугало насильника. Тогда он решил пойти на воровство и забрал у девушки iPhone 5.

На место происшествия прибыла полиция, сотрудники которой нашли телефон неподалеку от станции Разлив. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступника.