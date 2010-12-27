В Ленобласти женщину сбили на пешеходе и переехали сразу две машины

В Ленобласти сбили женщину-пешехода и переехали дважды.

В Гатчинском районе Ленобласти 20 октября на пешеходном переходе сбили женщину, затем водитель "жигулей" скрылся с места ДТП. Страшная авария произошла в восьмом часу вечера в деревне Выра на Киевском шоссе.

По предварительной информации "Жигули" сбили на пешеходном переходе без светофора 38-летнюю местную жительницу. После случившегося женщина подверглась второму "переезду", на этот раз был "Форд Фокус". Водитель отечественного автомобиля скрылся, иномарка остановилась. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

УГИБДД сообщает, что в настоящее время разыскивается водитель, который находился за рулем "Жигулей".

В социальных сетях знакомые погибшей уточняют, что женщина была многодетной матерью.