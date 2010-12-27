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В Ленобласти на молодого человека рухнули бетонные конструкции
Сегодня, 16:16
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Shdaria
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В Ленобласти на молодого человека рухнули бетонные конструкции

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В Ленобласти погиб мужчина под бетонной плитой.

В Шлиссельбурге погиб мужчина, который занимался сбором металлолома. На него рухнули бетонные конструкции.

В пресс-службе управления СК РФ по Петербургу сообщают, что трагический случай произошел 20 октября в заброшенном доме на улице Красный Тракт. На месте происшествия быд найден труп 25-летнего мужчины, который придавило бетонной плитой.

По версии следствия, бетонные перекрытия недостроенных зданий были закреплены с помощью металлических распорок. Молодой человек разобрал металлические конструкции, в результате чего они на него обрушились.

Теги: новости ленобласть , новости петербург , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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