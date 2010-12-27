В Репино пьяный мужчина устроил драку с женщиной

В Репино мужчина набросила на женщину с о стулом. Без травм не обошлось.

В Репино мужчина устроил драку с женщиной в ресторане. На помощь пришли сотрудники Росгвардии. Мужчина в возрасте 35 лет в ночь с 9 на 10 сентября ударил стулом 31-летнюю посетительницу ресторана.

В пресс-службе УВО войск Нацгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в ресторане возник конфликт между мужчиной и женщиной, в результате которого женщина осталась с травмой головы. Сотрудники заведения, заметив драку, немедленно нажали "тревожную" кнопку. Н

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, однако нетрезвый мужчина просто так сдаваться им не хотел. Тогда в отношении буйного гостя пришлось применить физическую силу и наручники.

Женщина, на которую накинулся неадекватный мужчина госпитализирована в Городскую больницу Сестрорецка. В отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.