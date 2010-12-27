Священника-сутенера из Ленобласти будут судить в Белоруссии

Священника из Ленобласти будут судить в Витебске за сутенерство.

В Витебске будут судить священника из Ленинградской области, которого задержали летом текущего года в притоне. Известно, что уголовным делом займется суд Железнодорожного района в закрытом режиме.

Священник из Ленобласти обвиняется в в покушении на организацию и использование занятия проституцией другими лицами, связанные с вывозом за пределы государства. Как показывает следствие, обвиняемый на протяжении нескольких месяцев он активно общался в Интернете с девушками из Белоруссии, кроме того, он уговорил их на занятие проституцией в Санкт-Петербурге за определенную сумму денег. С момента задержания обвиняемый находится под арестом.