Видео: автоледи на "Ладе" врезалась в трамвай на Буденного

Нарушение ПДД привело петербурженку к гибели на дороге.

В Красносельском районе Петербурга произошла смертельная авария. О ДТП с участием "Лады" и трамвая сообщили очевидцы. По данным местных жителей, легковой автомобиль столкнулся с общественным транспортном поздно вечером 22 апреля.

Около 23 часов автоледи на ВАЗе решила не пропускать трамвай. В результате нарушительница врезалась в преграду на дороге. От полученных травм водитель скончалась. На вид девушке было около 25 лет. Инцидент произошел у 98 дома по Петергофскому шоссе, вблизи проспекта Буденного, у магазина "Лента".

В настоящее время в обстоятельствах трагедии разбираются правоохранительные органы.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП ЧП по СПб