Девушка по неосторожности выпала из окна пятого этажа в Мурино

Пострадавшую госпитализировали с закрытыми переломами крестца слева со смещением костных отломков, седалищной кости слева, подвздошной кости слева, компрессионными оскольчатыми переломами позвонков в состоянии средней степени тяжести.

Утром в воскресенье, 6 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Шувалова в Мурино упала девушка с высоты 5 этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в 4:25 из окна квартиры по собственной неосторожности выпала 16-летняя учащаяся колледжа. Пострадавшую госпитализировали с закрытыми переломами крестца слева со смещением костных отломков, седалищной кости слева, подвздошной кости слева, компрессионными оскольчатыми переломами позвонков в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что девушка проживает со своим 18-летним молодым человеком и его родителями в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что неадекват ударил молодого человека деревянным брусом в Мурино.

Фото: Piter.TV