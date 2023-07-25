Неадекват ударил молодого человека деревянным брусом в Мурино

24-летнего парня огрели тяжёлым предметом по лицу после того, как он заступился за девушек.

Жестокое нападение на молодого человека произошло в Мурино: 24-летнего парня огрели деревянным брусом по лицу после того, как он заступился за девушек. Кадры с места событий оказались в распоряжении Piter.TV.

Пострадавший заметил агрессивную компанию ночью на улице Шувалова. Неадекваты пристали к девушкам и их юному спутнику. Молодой человек не растерялся и отогнал хулиганов, но они позвали подкрепление и захватили с собой внушительный деревянный брус.

После удара парень остался лежать на асфальте, пока банда в спешке удирала с места драки. Прохожие вызвали скорую, пострадавшего госпитализировали тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Двое участников нападения задержаны. Нанёсшего удар по-прежнему разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что собака покусала полуторогодовалую девочку в Мурино.

Фото и видео: Piter.TV