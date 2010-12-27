Петербурженка погибла, управляя скутером на Бали

На острове Бали молодая россиянка упала со скалы при езде на скутере.

Молодая петербурженка погибла, находясь в отпуске на Бали. Девушка упала со скалы. Причиной трагедии стала экстремальная езда на скутере.

Известно, что 22-летняя жительница Северной столицы вместе с подругой путешествовала по индонезийскому острову. В поездке она арендовала скутер. На горной извилистой тропинке жертва не справилась с управлением. Транспортное средство выехало за пределы дороги и скатилось вместе с девушкой с большой высоты. В результате инцидента пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью.

Правоохранительные органы вместе со спасателями в течение трех часов пытались найти тело россиянки. Страховая компания, в которой была зарегистрирована туристка, отказалась от транспортировки тела в Санкт-Петербург. Организация ссылается на то, что девушка нарушила ПДД. Она каталась на транспортном средстве без прав категории “А”. Именно такое удостоверение необходимо иметь, управляя скутером. Представители фирмы отметили, что не считают произошедшее несчастным случаем. Подруга и одновременно очевидица событий рассказала, что при аренде их не спрашивали о наличии особых прав.

На Бали за езду без документов предусмотрен штраф в размере 500 тысяч рупий. В переводе на российские деньги это примерно три тысячи рублей.

