Девушка из Кабардино-Балкарии съела мыло, шампунь и зубную пасту

Девушка выложила в YouTube видео, как она ест шампунь, мыло и зубную пасту.

В Интернете набирает популярность видео под названием «Баксанские девушки настолько суровы…». В нем молодая девушка под эпичную рок-музыку поедает мыло, шампунь и зубную пасту. Ролик был опубликован 11 сентября, но в СМИ получил распространение только 25 сентября.

В кадре жительница Баксана находится в ванне перед камерой и поедает несъедобные продукты. Средства для гигиены тела она запивает водой. После пыток над своим организмом “блогер” поднимает большой палец вверх и показывает, что с ней все хорошо.

Редакция Piter.tv не рекомендует повторять “подвиги” девушки с видеоролика.

Видео: YouTube/Видео КБР - Нальчик, Кабардино-Балкария