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Девушка из Кабардино-Балкарии съела мыло, шампунь и зубную пасту

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Девушка выложила в YouTube видео, как она ест шампунь, мыло и зубную пасту.

В Интернете набирает популярность видео под названием «Баксанские девушки настолько суровы…». В нем молодая девушка под эпичную рок-музыку поедает мыло, шампунь и зубную пасту. Ролик был опубликован 11 сентября, но в СМИ получил распространение только 25 сентября. 
 
В кадре жительница Баксана находится в ванне перед камерой и поедает несъедобные продукты. Средства для гигиены тела она запивает водой. После пыток над своим организмом “блогер” поднимает большой палец вверх и показывает, что с ней все хорошо. 
 
Редакция Piter.tv  не рекомендует повторять “подвиги” девушки с видеоролика. 
 
Видео: YouTube/Видео КБР - Нальчик, Кабардино-Балкария
Теги: youtube , кабардино-балкария , не повторять
Категории: Новости России

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