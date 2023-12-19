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Ребенок из Кронштадта получит 20 тыс. рублей компенсации за травму после аварии с грузовиком
Сегодня, 15:59
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Ребенок из Кронштадта получит 20 тыс. рублей компенсации за травму после аварии с грузовиком

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Прокуратура района подала исковое заявление в суд для защиты прав пострадавшей девочки и требовала взыскать компенсацию морального вреда с виновника происшествия.

Прокуратура Кронштадтского района Петербурга провела проверку по обращению матери пострадавшего ребенка и добилась выплаты компенсации морального вреда, пишет "Петербургский дневник".

В ходе расследования было установлено, что 13 июля 2022 года во дворе дома 2 на улице Юрия Инге в Кронштадте водитель грузового автомобиля задел малолетнюю девочку, которая каталась на самокате. В результате происшествия ребенок получил ушиб стопы.

Прокуратура района подала исковое заявление в суд для защиты прав пострадавшей девочки и требовала взыскать компенсацию морального вреда с виновника происшествия. По требованию надзорного ведомства суд принял решение о выплате ребенку 20 тыс. рублей в качестве компенсации.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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