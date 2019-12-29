Девочка весом почти 6 килограммов родилась в Петербурге

В петербургском роддоме №10 родилась девочка весов в 5,5 килограммов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".
Известно, что роды были естественными, ребёнок абсолютно здоров. Рост новорождённой составляет 60 сантиметров.
Родители назвали девочку Настей, это второй ребенок в семье. Первенец тоже родился крепким: девочка весила почти 4,3 килограмма при росте 55 сантиметров.
Ранее мы сообщили, что новорождённый умер во время домашних родов в петербургской квартире.
Фото: Pixabay
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