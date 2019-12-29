Девочка весом почти 6 килограммов родилась в Петербурге

Ребёнок абсолютно здоров.

В петербургском роддоме №10 родилась девочка весов в 5,5 килограммов. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Известно, что роды были естественными, ребёнок абсолютно здоров. Рост новорождённой составляет 60 сантиметров.

Родители назвали девочку Настей, это второй ребенок в семье. Первенец тоже родился крепким: девочка весила почти 4,3 килограмма при росте 55 сантиметров.

Ранее мы сообщили, что новорождённый умер во время домашних родов в петербургской квартире.

Фото: Pixabay