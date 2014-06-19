Пятилетняя петербурженка упала с лестницы второго этажа на даче под Гатчиной

Девочка серьёзно пострадала.

В ночь на четверг, 6 июля, из с участка коттеджного посёлка "Павловская Слобода" в Гатчинском районе с сочетанной травмой была госпитализирована пятилетняя жительница Петербурга после падения с высоты в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 5 июля примерно в 22:00 девочка находилась на даче, и, по недосмотру матери, оступилась, упав с лестницы второго этажа. В результате пострадавшая ударилась головой об пол.

Семья девочки не полная, благополучная.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово 8-летняя девочка сломала ключицу во время катания на лошади.

Фото: Piter.TV