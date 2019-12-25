Первоклассница получила рану живота, упав на пакет с грибами и ножом в Вырице

Девочку перевели в хирургическое отделение ГБУЗ ЛО «Гатчинской КМБ» в состоянии средней тяжести.

Вечером в понедельник, 18 сентября, в Вырицкую районную больницу самостоятельно в сопровождении матери обратилась ученица 1 класса 2016 года с проникающим ножевым ранением живота. Девочку перевели в хирургическое отделение ГБУЗ ЛО "Гатчинской КМБ" в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что примерно в 18:00 пострадавшая находилась по месту жительства в квартире по Лесной улице в посёлке Вырица. По неосторожности она упала на пакет с грибами, в котором находился нож.

Семья девочки полная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)