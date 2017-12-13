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Девочка пришла в первый класс гимназии с поддельными документами
Вчера, 18:15
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ProkVad
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Девочка пришла в первый класс гимназии с поддельными документами

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Отец подделал документы для поступления в гимназию.

Петербургский суд в ближайщее время рассмотрит уголовное дело об использовании подложного документа для зачисления ребенка в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В июле 2017 года родитель несовершеннолетней представил в Комиссию по приему в 1-й класс для зачисления в первоочередном порядке свидетельство о наличии у ребенка регистрации в Санкт-Петербурге.

Говорится в сообщении пресс-службы

Однако после ответа отдела по Московскому району Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало известно, что данное свидетельство о регистрации в установленном законом порядке не выдавалось.

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Уточняют в пресс-службе

 

Теги: гимназия , первый класс , поддельные документы , спб , школа
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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