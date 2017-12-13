Девочка пришла в первый класс гимназии с поддельными документами

Отец подделал документы для поступления в гимназию.

Петербургский суд в ближайщее время рассмотрит уголовное дело об использовании подложного документа для зачисления ребенка в первый класс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

В июле 2017 года родитель несовершеннолетней представил в Комиссию по приему в 1-й класс для зачисления в первоочередном порядке свидетельство о наличии у ребенка регистрации в Санкт-Петербурге. Говорится в сообщении пресс-службы

Однако после ответа отдела по Московскому району Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области стало известно, что данное свидетельство о регистрации в установленном законом порядке не выдавалось.