Девочка из Петербурга признала вину в убийстве матери

Подросток рассказал о причинах нападения на мать и остается под наблюдением.

В Санкт-Петербурге 13-летняя школьница призналась в убийстве 47-летней матери. Подросток находится в детской психиатрической больнице, где проходит обследование в рамках расследования уголовного дела. Ей ограничили доступ к мобильной связи, срок освидетельствования не установлен, передает КП-Петербург.

По данным источника, девочка назвала причиной конфликта чрезмерный контроль со стороны матери и заявила, что не сожалеет о содеянном. Следствие продолжает изучать ее состояние и обстоятельства происшествия.

Тело женщины обнаружили утром 26 ноября в квартире на Ковалевской улице после ликвидации пожара. На месте установили, что погибшая получила более 10 ножевых ранений. Девочка initially утверждала, что в квартиру проник неизвестный, однако позднее призналась, что нанесла ранения сама и попыталась скрыть следы поджогом.

Следователи изучили условия, в которых жила семья. По сведениям знакомых, мать воспитывала двух дочерей, старшая дочь живет отдельно. Отец младшей девочки, по данным источников, появлялся нерегулярно. Друзья подростка сообщали о напряженных отношениях в семье и возможных конфликтах.

Похороны женщины состоялись 2 декабря. Вопрос о дальнейшем устройстве девочки будет решен после завершения следственных мероприятий. Уголовной ответственности она не подлежит из-за возраста, но может быть поставлена на учет. Суд также может принять решение о помещении подростка в специализированное учреждение закрытого типа.

Фото: Piter.TV