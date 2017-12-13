В Выборгском районе девочка девяти лет получила травмы после падения с батута

У девочки диагностирована тупая травма живота и селезенки.

Девочка третьего класса развлекалась на батуте в одном из детских центров на проспекте Просвещения. Школьницу доставили в больницу вечером 23 февраля. Её состояние врачи оценивают как тяжелое.

Школьница, ученица третьего класса оказалась в больнице после того, как попрыгала на батуте в центре "Хоп-Топ". 9-летняя девочка получила тупую травму живота и селезенки. К врачам девочку отвезли около 20:30 в пятницу, 23 февраля.

Обстоятельства травмирования ребенка уточняются. Работают правоохранительные органы.