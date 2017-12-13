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В Выборгском районе девочка девяти лет получила травмы после падения с батута
Сегодня, 13:13
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ProkVad
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В Выборгском районе девочка девяти лет получила травмы после падения с батута

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У девочки диагностирована тупая травма живота и селезенки.

Девочка третьего класса развлекалась на батуте в одном из детских центров на проспекте Просвещения. Школьницу доставили в больницу вечером 23 февраля. Её состояние врачи оценивают как тяжелое.

Школьница, ученица третьего класса оказалась в больнице после того, как попрыгала на батуте в центре "Хоп-Топ". 9-летняя девочка получила тупую травму живота и селезенки. К врачам девочку отвезли около 20:30 в пятницу, 23 февраля.

Обстоятельства травмирования ребенка уточняются. Работают правоохранительные органы.

 

Теги: батут , выборгский район , гостипализация , спб , трамвы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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