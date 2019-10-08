Дэвид и Виктория Бекхэм купили самую дорогую квартиру в мире

Пара приобрела квартиру-дуплекс в самом дорогом небоскребе мира за 40 миллионов евро.

Чета Бекхэм стала обладателями самой дорогой квартиры в мире.

Самый дорогой небоскреб в мире расположен в Майами и называется One Thousand Museum. Архитектором этого эксклюзивного здания была Заха Хадид, которая скончалась от инфаркта в возрасте 65 лет 31 марта 1916 года. Она первая в мире женщина-архитектор, которая удостоилась самой престижной в мире премии по архитектуре. One Thousand Museum был задуман Захой Хадид в 2013 году, а сейчас закончилось его строительство. Уже в 2020 году начнется заселение.

Высота небоскреба 215 метров, в котором 62 этажа. Всего в доме располагаются 83 резиденции. В небоскребе все продумано до мелочей, начиная от внешней отделки и заканчивая мельчайшими деталями в интерьере. Небоскреб выполнен из стекла с изогнутыми линиями, что позволяет каждому жильцу этого фешенебельного дома пользоваться всеми привилегиями, а особенно любоваться прекрасными видами, которые открываются взору жильцов.

Стоимость жилья на нижних этажах около 20 миллионов евро. Цена недвижимости экспоненциально растет в соответствии с ее высотой, пока не достигает последнего этажа, на котором находится дуплексная квартира, которую Бекхэмы приобрели за 40 миллионов евро.

Фото: abc.es

Видео: Williams & Williams Estates Group