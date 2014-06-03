Детям разрешили принять участие в выборе пространств для благоустройства в Петербурге

Подросткам разрешили принять участие в голосовании за проекты благоустройства пространств Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатора Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".
Речь идет о концепциях трех пространств, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": парке у Ижорского пруда, набережной реки Лапки в Красногвардейском районе и береговой линии вокруг Петровского пруда в Большом Петровском парке.
Принять участие могут граждане от 14 лет с подтвержденным аккаунтом на госуслугах. Сегодня последний день голосования, оно проходит здесь.
По словам Потехиной, школьников также будут привлекать к разработке проекта развития их школы.
Фото: ВКонтакте / Кирилл Бахматьев
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