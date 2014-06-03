Детям разрешили принять участие в выборе пространств для благоустройства в Петербурге

Петербуржцы выбирают концепцию благоустройства трех пространств.

Подросткам разрешили принять участие в голосовании за проекты благоустройства пространств Петербурга. Об этом сообщила вице-губернатора Ирина Потехина на своей странице в "ВКонтакте".

Речь идет о концепциях трех пространств, которые будут благоустроены в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды": парке у Ижорского пруда, набережной реки Лапки в Красногвардейском районе и береговой линии вокруг Петровского пруда в Большом Петровском парке.

Принять участие могут граждане от 14 лет с подтвержденным аккаунтом на госуслугах. Сегодня последний день голосования, оно проходит здесь.

По словам Потехиной, школьников также будут привлекать к разработке проекта развития их школы.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Бахматьев