В России хотят продлить детство до 21 года

Именно с этого возраста в Минздраве предлагают начать продавать алкоголь и табак.

В Минздраве обсуждают вопрос о продлении детства до 21 года. Именно с этого момента предлагают начать продавать алкоголь и табак. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева на сессии "Демографические вызовы XXI века" на ПМЭФ.

Она отметила, что благодаря такой мере в стране снизится потребление спиртного и сигарет. В пояснительной записке отмечается, что алкоголь негативно сказывается на развитии головного мозга, окончательное формирование которого происходит до 21 года. В настоящий момент спиртные напитки и табак можно купить с 18 лет.

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Видео: Piter.TV