Детской школе искусств Выборга исполнилось 50 лет

12 октября в нашем городе пройдут мероприятия, посвященные 50-летию со дня основания Детской школы искусств г. Выборга.
В Доме культуры (пр. Ленина, д. 20) состоится торжественная часть, в рамках которой будут награждены лучшие работники учреждения.
Здесь с концертной программой для педагогов, учеников школы и гостей праздника выступят местные творческие коллективы.
Начало в 17.00. Вход свободный.
Затем все желающие смогут посетить выставку работ воспитанников школы (ул. П.Ф. Ладанова, д. 1).
Торжественное открытие состоится в 19.00.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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