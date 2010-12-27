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Детской школе искусств Выборга исполнилось 50 лет
Сегодня, 15:04
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KaterinaKono13

Детской школе искусств Выборга исполнилось 50 лет

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В Доме культуры (пр. Ленина, д. 20) состоится торжественная часть, в рамках которой будут награждены лучшие работники учреждения.

12 октября в нашем городе пройдут мероприятия, посвященные 50-летию со дня основания Детской школы искусств г. Выборга.

В Доме культуры (пр. Ленина, д. 20) состоится торжественная часть, в рамках которой будут награждены лучшие работники учреждения.

Здесь с концертной программой для педагогов, учеников школы и гостей праздника выступят местные творческие коллективы.

Начало в 17.00. Вход свободный.

Затем все желающие смогут посетить выставку работ воспитанников школы (ул. П.Ф. Ладанова, д. 1).

Торжественное открытие состоится в 19.00.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, новости выборга
Категории: Выборг,

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