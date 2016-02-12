Детский омбудсмен призвал не верить интернет-страшилкам о массовой гибели детей от лекарств

В Петербурге интернет-омбудсмен Светлана Агапитова призвала горожан не верить интернет-страшилкам о массовой гибели детей и о некачественных лекарствах, поступивших в аптеки города. Данный фейк гуляет по Сети уже несколько лет и время от времени появляется в разных городах. При этом ни разу информация о ядовитых таблетках, проволоке в лекарствах и умерших детях не соответствовала действительности. Очередная волна фейковых постов появилась в ситинете этой осенью.
В сообщении говорится об опасном списке медикаментов, аллергическая реакция на которые "была настолько серьезной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге".