Детский омбудсмен призвал не верить интернет-страшилкам о массовой гибели детей от лекарств

Светлана Агапитова опровергла информацию, которая содержится в популярном посте из соцсетей о массовой гибели детей в Петербурге и других городах России.

В Петербурге интернет-омбудсмен Светлана Агапитова призвала горожан не верить интернет-страшилкам о массовой гибели детей и о некачественных лекарствах, поступивших в аптеки города. Данный фейк гуляет по Сети уже несколько лет и время от времени появляется в разных городах. При этом ни разу информация о ядовитых таблетках, проволоке в лекарствах и умерших детях не соответствовала действительности. Очередная волна фейковых постов появилась в ситинете этой осенью.

В сообщении говорится об опасном списке медикаментов, аллергическая реакция на которые "была настолько серьезной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге".

Понимая, что информация недостоверная, для успокоения родителей Светлана Агапитова всё же решила проверить её в Комитете по здравоохранению. В петербургском ведомстве сообщили, что ни у них, ни в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения данных о массовых случаях скоропостижной смерти детей от лекарств нет.

"Уважаемые петербуржцы! Не поддавайтесь панике, будьте критичны к поступающей к вам информации", - обратилась Светлана Агапитова к горожанам.

Фото: Piter.TV