Детские врачи Петербурга получили 18 новых машин

Доктора смогут быстрее приезжать на вызовы, не пользуясь при этом общественным транспортом.

В четверг, 9 апреля, стало известно о том, что губернатор Петербурга в торжественной обстановке вручил детским врачам 18 новых машин. Об этом сообщает городская администрация.

Известно, что автомобили переданы заводом "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус". Отмечается, что новыми автомобилями будут пользоваться детские врачи. Машины оборудованы всем необходимым для комфорта медиков.

Отмечается, что теперь детские врачи могут приезжать на вызов к пациентам, не пользуясь общественным транспортом.

Ранее мы сообщали о том, что за прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 44 новых случая заражения коронавирусом.

Фото:администрация Петербурга