Детским школам искусств Ленобласти могут продлить сроки приёма учеников до 20 сентября

На данный момент приём новых учеников в подобные учреждения 47-ого региона длится с 15 апреля по 15 июня.

Депутат Госдумы РФ от Ленобласти Ольга Занко обратилась в Минкульт РФ с просьбой продлить срок приёма на обучение в детские школы искусств до 20 сентября. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

На данный момент приём новых учеников в подобные учреждения 47-ого региона длится с 15 апреля по 15 июня. По мнению Занко, этого времени недостаточно для поступления всех желающих, поскольку многие в это время отдыхают вне города. Продление сроков даст шанс одарённым детям проявить себя.

Каждому ребенку нужно дать шанс успеть поступить в школу искусств и раскрыть свой потенциал. Кроме того, продление сроков приема на обучение приведет к повышению мотивации детей обучаться в таких школах, что благоприятно скажется на их творческом развитии и расширит доступ к образованию. Ольга Занко, депутат Госдумы РФ от Ленобласти

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