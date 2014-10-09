Ленобласть готова к отопительному сезону на 99%

Населённые пункты Ленобласти готовы к предстоящему отопительному сезону на 99%. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.
По данным главы регионального комитета по ТЭК Сергея Морозова, на всех региональных предприятиях уже сформированы и обучены аварийные бригады и подготовлено необходимое количество топлива.
Ремонтыне работы на резервных трубопроводах пока не заврешены в Шлиссельбурге, Сосново, Колтушах, Сертолово и Ивангороде. Все они находятся на ежедневном контроле у профильного ведомства.
Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2024 году продлят некоторые электрички.
Фото: Pxhere
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