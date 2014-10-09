Ленобласть готова к отопительному сезону на 99%

На всех региональных предприятиях уже сформированы и обучены аварийные бригады и подготовлено необходимое количество топлива.

Населённые пункты Ленобласти готовы к предстоящему отопительному сезону на 99%. Об этом информирует пресс-служба администрации региона.

По данным главы регионального комитета по ТЭК Сергея Морозова, на всех региональных предприятиях уже сформированы и обучены аварийные бригады и подготовлено необходимое количество топлива.

Ремонтыне работы на резервных трубопроводах пока не заврешены в Шлиссельбурге, Сосново, Колтушах, Сертолово и Ивангороде. Все они находятся на ежедневном контроле у профильного ведомства.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти в 2024 году продлят некоторые электрички.

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