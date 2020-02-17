Волна минирований накрыла ДВ.

Детские сады эвакуируют в крупнейших городах Дальнего Востока. Волна минирований затронула Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск. Об этом сообщили в "РИА Новостях".

В общей сложности правоохранительные органы получили сообщения о "бомбе" в 50 в Комсомольске-на-Амуре. На данный момент специалисты обследуют здания. Анонимы заявили о заминировании здания городского ВГТРК Дальневосточная".

Тоже самое происходит и в Хабаровске. Там эвакуированы 29 детских садов. В данном регионе на улицу вывели более 5,6 тысяч воспитанников и около тысячи сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что рабочие будни в Петербурге начались с эвакуаций судов.