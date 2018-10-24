Детские площадки на Васильевском острове обустраивают для инвалидов

Обеспечение доступности территорий для всех категорий граждан является одним из приоритетных направлений федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга проводится масштабное благоустройство внутридворовых территорий. В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в регионе облагородят 32 участка.

В 15 дворах было установлено детское игровое оборудование. Часть площадок специально оборудованы пандусами для беспрепятственного заезда и выезда с территории маломобильных групп населения. По словам вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Бондаренко, обеспечение доступности территорий для всех категорий граждан является одним из приоритетных направлений проекта.

Детские площадки, места досуга и спортивные объекты, должны стать доступными для людей с любыми ограничениями по здоровью. Наша задача - сделать их удобными. Николай Бондаренко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

На большинстве запланированных к благоустройству объектов уже работает новое светодиодное освещение, заасфальтированы проезды во дворах, появились мощеные пешеходные дорожки и малые архитектурные формы, в том числе урны и информационные стенды. В ряде дворов была проведена реконструкция контейнерных площадок. На территории более 55 тысяч квадратных метров обустроены газоны, высажены кустарники и появились ограждения, а так называемые "деревья-угрозы", которые могут обрушиться во время урагана, были снесены.

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Фото: видео gorsreda-spb.ru