В детской поликлинике на Васильевском острове врачи нарушали санитарные нормы

В Городской детской поликлинике доктора не занимались проведением санитарных мероприятий.

Как сообщает " Петербургский дневник ", в медицинском заведении на Васильевском острове персонал нарушал санитарные правила и нормы. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной Прокуратурой города. Объектом “изучения” специалистов стала городская детская поликлиника номер три.

Отмечается, что несанкционированные мероприятия проводились при проведении профилактических прививок. Генеральная уборка в заведении не проводилась с декабря 2017 года, а обеззараживание воздуха - с начала января 2018-го.

В отношении руководства возбуждены административные дела. За нарушение СанПина к ответственности привлекут врача-иммунолога, эпидемиолога, заместителя главврача, заведующего и старшую медицинскую сестру. Также сотрудников поликлиники обязали устранить несоответствия в учреждении.