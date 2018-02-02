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В детской поликлинике на Васильевском острове врачи нарушали санитарные нормы
Вчера, 16:27
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lesjasap
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В детской поликлинике на Васильевском острове врачи нарушали санитарные нормы

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В Городской детской поликлинике доктора не занимались проведением санитарных мероприятий.

Как сообщает "Петербургский дневник", в медицинском заведении на Васильевском острове персонал нарушал санитарные правила и нормы. Об этом стало известно в ходе проверки, проведенной Прокуратурой города. Объектом “изучения” специалистов стала городская детская поликлиника номер три. 
 
Отмечается, что несанкционированные мероприятия проводились при проведении профилактических прививок. Генеральная уборка в заведении не проводилась с декабря 2017 года, а обеззараживание воздуха - с начала января 2018-го. 
 
В отношении руководства возбуждены административные дела. За нарушение СанПина к ответственности привлекут врача-иммунолога, эпидемиолога, заместителя главврача, заведующего и старшую медицинскую сестру. Также сотрудников поликлиники обязали устранить несоответствия в учреждении.
Теги: васильевский остров , детская поликлиника
Категории: Новости СПб Происшествия

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