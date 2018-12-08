На улице Чайковского чиновники хотят снести последнюю детскую площадку

Ее признали непригодной для использования, так как под землей проходит труба канализации.

В Центральном районе чиновники хотят снести почти новую детскую площадку. Об этом Piter.TV сообщили местные жители.

Во дворе дома 8 на улице Чайковского уже пять лет стоят детский городок, лесенки и тренажеры. Все они были установлены в августе 2013 года. Сейчас это единственная большая детская площадка в округе. Но недавно жителям объявили – детскую площадку снесут в мае этого года. Ее признали непригодной для использования, так как под землей проходит труба канализации.

Во дворе также хотят снести деревья и переделать ограду. Жильцам показали план новой детской площадки, где нет половины объектов. Жильцы уверены: площадка нуждается в небольшом ремонте, но не в сносе.

Видео: Piter.TV