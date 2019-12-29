Детская музыкальная школа из Петербурга может получить имя композитора Портнова

Музыкант написал множество сочинений для местных детей и даже ставил в школе спектакли.

Петербургская детская музыкальная школа №31 предложила назвать ее в честь композитора Георгия Портнова, который часто бывал в этом учреждении и писал музыку для детей. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Произведения Портнова постоянно исполняют на фестивале "Парад ансамблей на Обводном", проводимом детской школой. В учреждении надеются, что фестиваль следующего года будет назван также в честь композитора. Сочинения Портнова звучали также на сценах Александринского и Мариинского театров, в театре имени Ленсовета и в Малом драматическом театре, а еще на Ленинградском телевидении, спектакли композитора ставили в детской школе.

В школе №31 считают, что присвоение ей имени Портнова вдохнет в нее новую жизнь. В комитете по культуре против этой затеи тоже не имеют ничего против, но решения стоит ожидать от Топонимической комиссии. Впрочем, там уже готовы поддержать инициативу.

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Фото: Кино-Театр.ру