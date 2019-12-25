Дети нашли человеческий череп с костями в Кронштадте

Останки направлены в морг.

В среду, 8 апреля, от диспетчера пожарной части поступило сообщение о находке человеческих костей на Кронштадтском шоссе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Человеческие кости и череп нашли дети, которые играли около строительного магазина. На место прибыли криминалисты, которые осмотрели местность и произвели фотосъемку. После этого специалисты изъяли восемь костных останков и отправили их в городской морг.

Накануне в канаве в Мурино нашли труп 68-летней женщины.

Фото: pixabay