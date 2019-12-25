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Дети нашли человеческий череп с костями в Кронштадте
Сегодня, 10:23
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nastya960

Дети нашли человеческий череп с костями в Кронштадте

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Останки направлены в морг.

В среду, 8 апреля, от диспетчера пожарной части поступило сообщение о находке человеческих костей на Кронштадтском шоссе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Человеческие кости и череп нашли дети, которые играли около строительного магазина. На место прибыли криминалисты, которые осмотрели местность и произвели фотосъемку. После этого специалисты изъяли восемь костных останков и отправили их в городской морг. 

Накануне в канаве в Мурино нашли труп 68-летней женщины.

Фото: pixabay 

Теги: кронштадт, тело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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