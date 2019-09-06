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Петербургским детям-инвалидам разрешили отдыхать в санаториях с сопровождающими
Сегодня, 22:46
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Петербургским детям-инвалидам разрешили отдыхать в санаториях с сопровождающими

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Изменения в постановление внес губернатор города.

Дети-инвалиды смогут отдыхать в санаториях и лагерях вместе со своими сопровождающими. Губернатор Петербурга Александр Беглов уже внес изменения в постановление о стоимости и квотах предоставления путевок. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного. 

В Смольном отметили, что в этом году вырос спрос на места в лагерях города и области. Так, изменения позволят детям отдыхать и за пределам Ленобласти. Более того, изменения позволяют получить путевки для детей-инвалидов и сопровождающих их лиц в санатории и лагеря на осенний период 2021 года. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами установлено, что наполняемость отрядов в детских лагерях отдыха должна быть не более 75%.

пресс-служба Смольного

Ранее в Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о проверках в летних лагерях.

Фото: pexels.com

Теги: дети-инвалиды, лагеря, санатории, сопровождающие
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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