Ночью были видны вспышки над Финским заливом.

Стали известны подробности атаки беспилотника на нефтяной терминал в Петербурге. Инцидент произошел в ночь на 18 января около 01:47. По информации Piter.tv, обошлось без жертв.

В полицию обратился старший смены по транспортной безопасности "Петербургский Нефтеналивной терминал". Сотрудник рассказал, что на территорию компании упал БПЛА. По предварительным данным, летательный аппарат взорвался. Разброс частей дрона был до 130 метров. В результате случившегося никто не пострадал, повреждений инфраструктуры нет.

За десять минут до падения дрона на территорию компании "Петербургский Нефтеналивной терминал" были видны вспышки над Финским заливом.

На место случившегося прибыли оперативные службы. Сотрудниками полиции и охраны выставлено оцепление. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Дрозденко прокомментировал атаку украинского беспилотника на Ленобласть.

Фото: Unsplash