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Многие страны в ООН договорились о запрете ядерного оружия
Сегодня, 20:10
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TretyakovaS
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Многие страны в ООН договорились о запрете ядерного оружия

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Накануне десятками стран был подписан договор о запрете ядерного оружия. Причина - напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР. Однако США Великобритания, Франция и ряд других страны бойкотировали это событие на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на Reuters, накануне десятки стран подписали договор о запрете ядерного оружия. Причиной такого решения послужила напряженность ввиду ядерных и ракетных испытаний КНДР. Но США, Великобритания, Франция и другие страны бойкотировали это событие на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.

Договор о запрете опасного оружия вступит в силу спустя 90 дней после ратификации его 50 странами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на данный момент существует около 15 тысяч ядерных боеприпасов и нельзя рисковать жизнями людей.

Две трети стран из членов ООН приняли договор в июле спустя месяц переговоров. В обсуждении не приняли участие США, Великобритания, Франция и другие страны.

Теги: мировые новости , ядерное оружие
Категории: Мировые новости

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