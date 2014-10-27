Многие страны в ООН договорились о запрете ядерного оружия

Накануне десятками стран был подписан договор о запрете ядерного оружия. Причина - напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР. Однако США Великобритания, Франция и ряд других страны бойкотировали это событие на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.

Как сообщает "Росбалт" со ссылкой на Reuters, накануне десятки стран подписали договор о запрете ядерного оружия. Причиной такого решения послужила напряженность ввиду ядерных и ракетных испытаний КНДР. Но США, Великобритания, Франция и другие страны бойкотировали это событие на ежегодном собрании мировых лидеров в ООН.



Договор о запрете опасного оружия вступит в силу спустя 90 дней после ратификации его 50 странами.



Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что на данный момент существует около 15 тысяч ядерных боеприпасов и нельзя рисковать жизнями людей.



Две трети стран из членов ООН приняли договор в июле спустя месяц переговоров. В обсуждении не приняли участие США, Великобритания, Франция и другие страны.