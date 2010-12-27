Десятки офисных работников Москвы отравились готовой едой

Все пострадавшие покупали продукцию бренда Healthy food в вендинговых автоматах.

В Москве около 30 офисных работников из разных бизнес-центров отравились, употребив в пищу готовую еду из вендинговых автоматов. Об этом во вторник, 16 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Известно, что все люди обратились за медицинской помощью после употребления продукции бренда Healthy food. У госпитализированных диагностировали сальмонеллез. Сейчас пациенты находятся в удовлетворительном состоянии и получают необходимое лечение.

Роспотребнадзор проверил организацию, выпускающую Healthy food. По итогам расследования были выявлены "многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований по производству готовой продукции на вывоз". На данный момент бренд приостановил производство и начал крупную проверку с независимыми экспертами.

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