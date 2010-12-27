Больше тридцати автовладельцев остались без летней резины из-за мошенников

Хранилище скопировало чужое ИП.

Автомобилисты Санкт-Петербурга остались без летней резины из-за неоправданного доверия к специализированной фирме, куда сдали на хранение колеса. Более тридцати жертв мошенников через полицию разыскивают свое имущество, которое бесследно исчезло вместе с компанией.

Одна из потерпевших рассказала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" о том, что водители сдавали комплекты летней резины, некоторые даже с дисками, на платное ранение организации "Шина-сейф". Сервис располагался в промзоне на Менделеевской улице д. 14. Однако с наступлением тепла петербуржцы сначала не смогли дозвониться до хранилища, а потом и вовсе узнали, что по указанному адресу его больше нет. "Шина-сейф" испарилась вместе с деньгами и колесами.

Девушка отмечает, что с каждым днем список потерпевших только увеличивается, так как лето уже совсем скоро. Полиция Калининского района возбудила уголовное дело.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург