В пожаре в Гатчинском районе пострадали трое

Из-за возгорания эвакуировали десять человек.

Вечером 15 декабря в одном из домов Гатчинского района начался пожар. На вызов прибыли 12 человек, задействовав три единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса. Пламя распространилось на 10 квадратных метров, а из горящего помещения эвакуировали десять человек. Трое получили ожоги, их госпитализировали в больницу.

Издание 47news уточнило, что пожар произошел в квартире деревянного дома номер 1 на улице Товарной-Балтийской

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Piter.tv