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В пожаре в Гатчинском районе пострадали трое
Сегодня, 10:34
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В пожаре в Гатчинском районе пострадали трое

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Из-за возгорания эвакуировали десять человек.

Вечером 15 декабря в одном из домов Гатчинского района начался пожар. На вызов прибыли 12 человек, задействовав три единицы техники. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Возгорание удалось ликвидировать спустя полчаса. Пламя распространилось на 10 квадратных метров, а из горящего помещения эвакуировали десять человек. Трое получили ожоги, их госпитализировали в больницу. 

Издание 47news уточнило, что пожар произошел в квартире деревянного дома номер 1 на улице Товарной-Балтийской

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчинский район, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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