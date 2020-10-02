Десница апостола Андрея Первозванного прибудет в Петербург ко Дню ВМФ

Священная реликвия будет доступна для поклонения в Кронштадтском и Андреевском соборах с 24 по 27 июля по благословению Патриарха Кирилла.

В Санкт-Петербург с 24 по 27 июля 2025 года доставят священную реликвию - десницу апостола Андрея Первозванного. Как сообщает пресс-служба Фонда Андрея Первозванного, святыня будет принесена из московского Богоявленского собора по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла святыня будет доставлена в Санкт-Петербург при содействии нашего Фонда, говорится в официальном заявлении. Это событие традиционно приурочено к празднованию Дня Военно-морского флота России.

Программа пребывания святыни: 24-25 июля: Кронштадтский Морской Никольский собор, 25-27 июля: Андреевский собор на Васильевском острове

26 июля Всенощное бдение в Андреевском соборе возглавит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Апостол Андрей Первозванный особо почитается как небесный покровитель российского флота и Северной столицы.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Васильевском острове отреставрируют Андреевский собор.

Фото: ВКонтакте / "Храм - воин во имя св. вмч. Георгия Победоносца"