Дерматолог назвал три витамина, предотвращающие старение кожи

Витамины следует применять только по рекомендации специалиста.

Врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников рассказал "Аргументам и фактам", какие витамины необходимы человеку, чтобы предотвратить преждевременное старение кожи.

Для кожи человека особенно необходимы витамины А, Е и С. витамин А отвечает за регенерацию клеток, он активизирует выработку эластина и коллагена, тормозит пигментацию. Недостаток этого витамина сразу отразится на лице, появятся пигментные пятна, высыпания, землистый оттенок кожи.

Витамин E может восстанавливать повреждения кожи, к которым в том числе относятся и морщины. Также Е нормализует водно-жировой баланс и работы сальных желез.

Витамин C способен нейтрализовать вредные элементы — свободные радикалы. Но получить этот витамин наружно можно только с помощью инъекций.

Дерматолог рекомендовала мазать витамины А и Е, С – колоть. Все это делать лучше под контролем специалиста.

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