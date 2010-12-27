Дергачев переходит из СКА в "Спартак": реакция фанатов

Новости хоккея: нападающий СКА Александр Дергачев продолжит карьеру в московском "Спартаке".

Молодой нападающий и игрок сборной России Александр Дергачев переходит из СКА в московский "Спартак". Об этом сообщил официальный сайт петербургского хоккейного клуба. Руководство "армейцев" поблагодарила форварда за работу в СКА и пожелала удачи на новом месте. Чуть позже пост о переходе двухкратного обладателя Кубка Гагарина появился в официальной группе "Спартака" в социальной сети "ВКонтакте".

Уже известно, что за трансфер главной звезды российской "молодежки" петербургский СКА получит компенсацию от москвичей. Точный размер суммы сделки не сообщается.

Тем временем москвичи радостно и дружелюбно восприняли переход игрока вражеского клуба в стан "красно-белых". Большинство комментариев под новостью написаны в позитивном ключе.

Отметим, что молодого и перспективного форварда все-таки нельзя назвать по-настоящему результативным нападающим. За 93 матча в КХЛ в составе "армейцев" россиянин забросил всего три шайбы.

Фото: hockeycity_spb, Instagram