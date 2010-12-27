СКА обыграл "Нефтехимика"

Очередной матч чемпионата КХЛ обернулся победой для хоккейного клуба СКА. Петербургская команда победила "Нефтехимика" из Нижнекамска со счетом 3:1.

Очередной матч чемпионата КХЛ обернулся победой для петербургского хоккейного клуба. СКА одержали победу над командой "Нефтехимик" из Нижнекамска со счетом 3:1. Об этом сообщает "Петербургский дневник".



Голы у петербуржцев забили: Николай Прохоркин (53 минута), Вадим Шипачев и Александр Барабанов.



За команду "Нефтехимик" отличился Павел Порядин. Он и открыл счет во встрече.



Это 9 победа подряд для петербуржцев. Они набрали 105 очков и продолжают уверенно возглавлять турнирную таблицу чемпионата КХЛ. На счету "Нефтехимика" 67 очков, они занимают третью позицию.



Отметим, следующий матч СКА на выезде проведет с "Ак Барсом" 6 декабря, "Нефтехимик" примет минское "Динамо".