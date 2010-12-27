Петербуржцы из СКА разгромили московский "Спартак"

Петербургский хоккейный клуб СКА завершил регулярный сезона КХЛ победой над "Спартаком". Команда Северной столицы завершила игру со счетом 5:0.

Как сообщает "Фонтанка", петербургская хоккейная команда завершила регулярный сезон КХЛ победой над москвичами из "Спартака" со счетом 5:0. Матч проходил 4 сентября в Москве.



Голы забили Патри Херсли (7 минута), Виктор Тихонов (19), Илья Ковальчук (27, 38) и Динар Хафизуллин (60). Сергей Плотников и Евгений Кетов сделали по две результативные передачи.



На счету СКА пятая победа в начале сезона. Следующий матч СКА пройдет в Риге против местного "Динамо".