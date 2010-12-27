Макфи: хоккеист Шипачев добровольно завершил карьеру

Накануне генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джорж Макфи заявил, что российский хоккеист Вадим Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ. Такая информация появилась в микроблоге "Вегаса" в Twitter.

Накануне генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джорж Макфи заявил, что форвард российской команды Вадим Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ. Такая информация появилась в микроблоге "Вегаса" в Twitter.



Теперь хоккеист может подписать контракт с любым клубом. Шипачев вернет клубу подписной бонус в размере двух миллионов долларов.



За "Вегас" форвард провел три матча, забил один гол, а также заработал показатель полезности "+3", в среднем он проводил на льду 10 минут.

