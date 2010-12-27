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Макфи: хоккеист Шипачев добровольно завершил карьеру
Сегодня, 21:08
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TretyakovaS
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Макфи: хоккеист Шипачев добровольно завершил карьеру

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Накануне генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джорж Макфи заявил, что российский хоккеист Вадим Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ. Такая информация появилась в микроблоге "Вегаса" в Twitter.

Накануне генеральный менеджер "Вегас Голден Найтс" Джорж Макфи заявил, что форвард российской команды Вадим Шипачев добровольно завершил карьеру в НХЛ. Такая информация появилась в микроблоге "Вегаса" в Twitter.

Теперь хоккеист может подписать контракт с любым клубом. Шипачев вернет клубу подписной бонус в размере двух миллионов долларов.

За "Вегас" форвард провел три матча, забил один гол, а также заработал показатель полезности "+3", в среднем он проводил на льду 10 минут.
 

Теги: новости россии , новости спорта , новости хоккея
Категории: Новости СПб

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