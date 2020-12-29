Деревянную часовню XVIII века заново собирают в Подпорожском районе

Специалисты сохранили до 60% исторического сруба.

В деревне Заозерье (Подпорожский район, Ленобласть) продолжаются реставрационные работы деревянной часовни Петра и Павла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отмечается, что специалисты сохранили до 60% исторического сруба XVIII века. На данный момент проводятся работы по воссозданию резного декора и сборкой здания. Реставрация началась в конце прошлого года. Сначала был разобран сруб и проверена поэлементная дефектовка конструкций, теперь часовню собирают заново.

Ремонтные работы должны завершить в конце этого года. Стоимость реставрации оценили в 13,4 миллиона рублей.

Ранее мы писали, что на реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры потратят почти 79 млн рублей.

Фото: Piter.TV