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Деревянную часовню XVIII века заново собирают в Подпорожском районе
Сегодня, 15:59
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smirenny

Деревянную часовню XVIII века заново собирают в Подпорожском районе

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Специалисты сохранили до 60% исторического сруба.

В деревне Заозерье (Подпорожский район, Ленобласть) продолжаются реставрационные работы деревянной часовни Петра и Павла. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Отмечается, что специалисты сохранили до 60% исторического сруба XVIII века.  На данный момент проводятся работы по воссозданию резного декора и сборкой здания. Реставрация началась в конце прошлого года. Сначала был разобран сруб и проверена поэлементная дефектовка конструкций, теперь часовню собирают заново. 

Ремонтные работы должны завершить в конце этого года. Стоимость реставрации оценили в 13,4 миллиона рублей.

 Ранее мы писали, что на реставрацию Семинарского корпуса Александро-Невской лавры потратят почти 79 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: деревянная часовня, реставратор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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