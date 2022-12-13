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В Ленобласти рассказали о перспективах деревянного домостроения
Сегодня, 10:53
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В Ленобласти рассказали о перспективах деревянного домостроения

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Губернатор 47-огг региона подчеркнул, что дерево можно использовать для строительства частных домов и социальных объектов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел совещание с замминистра строительства и ЖКХ РФ Никитой Стасишиным. Руководители обсудили перспективы развития деревянного строительства в 47-ом регионе. Итоги встречи Дрозденко подвёл в своём Telegram-канале. 

По словам главы 47-ого региона, ранее домостроительные комбинаты Ленобласти активно экспортировали дерево страны Северной Европы. Однако в условиях санкционного давления более актуальными стали поставки на российский рынок. На данный в РФ есть перспективы развития деревянного домостроения.

В случае Ленобласти, деревянные дома планируется использовать при расселении аварийного жилья, а также при строительстве различных социальных объектов. К ним, по словам губернатора, относятся спортивные комплексы, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Фото: Pxhere

Теги: деревянное домострение, ленинградская область
Категории: Лента новостей,

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