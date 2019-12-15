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Дерево задавило "Мерседес" на улице Примакова
Сегодня, 11:29
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nadezhda_sib

Дерево задавило "Мерседес" на улице Примакова

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По словам очевидца, дерево оборвало провода.

В Кировском районе Петербурга дерево упало на проезжую часть прямо на глазах местного жителя. Об этом он рассказал в социальных сетях.

Инцидент на улице Примакова произошел в 11-м часу дня.

В 10:30 прогуливался с собакой, упало прямо за спиной и попутно оборвало провода.

написал пользователь

Под кроной дерева оказался черный "Мерседес". Сам ствол перегородил проезжую часть. О пострадавших не сообщается.

Накануне из-за сильного ветра в Петербурге упали семь деревьев. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: дерево, упавшее дерево
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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