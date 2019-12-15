Дерево задавило "Мерседес" на улице Примакова

В Кировском районе Петербурга дерево упало на проезжую часть прямо на глазах местного жителя. Об этом он рассказал в социальных сетях.
Инцидент на улице Примакова произошел в 11-м часу дня.
В 10:30 прогуливался с собакой, упало прямо за спиной и попутно оборвало провода.
написал пользователь
Под кроной дерева оказался черный "Мерседес". Сам ствол перегородил проезжую часть. О пострадавших не сообщается.
Накануне из-за сильного ветра в Петербурге упали семь деревьев.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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